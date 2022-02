Joe Biden s'exprimera sur l'invasion russe en Ukraine à 18h30

Le président américain Joe Biden s'adressera jeudi à 18h30 HB (12h30 heure locale) aux Américains à propos "de l'attaque non provoquée et injustifiée de l'Ukraine par la Russie", a fait savoir la Maison Blanche dans un communiqué.Il doit évoquer la riposte des États-Unis, qui ont promis d'ébranler profondément l'économie et la finance russes, après s'être concerté avec ses homologues du G7. (Belga)