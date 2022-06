Johan Blanckaert nouveau président de l'Absym

Le conseil d'administration de l'ABSyM (Association Belge des Syndicats Médicaux) a élu samedi lors de son assemblée générale à Mons Johan Blanckaert comme nouveau président, annonce-t-elle dans un communiqué.Le Dr Blanckaert (58 ans) succède à Luc Herry, qui est arrivé à la tête de l'ABSyM en septembre 2021, à la suite de la démission de Philippe Devos. Luc Herry restera à bord à la vice-présidence, partagée avec Marcel De Clercq, Gilbert Bejjani et Bart Dehaes. Ophtalmologue à Ypres, Johan Blanckaert a été vice-président du Vlaams Artsensyndicaat, section Flandre orientale et occidentale, et délégué de l'ABSyM dans d'importants organes de concertation. (Belga)

© 2022 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.