John-John Dohmen quitte le Watducks pour l'Orée

John-John Dohmen, pierre angulaire de l'équipe nationale belge de hockey, va quitter le Waterloo Ducks pour continuer sa carrière à l'Orée à partir de la saison 2020-2021. Le club bruxellois, "convaincu qu'il mettra son talent, son expérience et son professionnalisme au service de ses couleurs", l'a annoncé mardi.Dohmen, élu Meilleur Joueur de l'année 2016 par la fédération internationale de hockey (FIH), suit donc le même chemin que son coach Xavier De Grève, qui quitte les Canards pour les Woluwéens. Le milieu de terrain de 32, qui compte 395 matches pour les Red Lions, possède un impressionnant palmarès, tant en club qu'avec la Belgique. Multiple champion de Belgique avec le club waterlootois, il a d'abord été vice-champion d'Europe (2013) et olympique (2016) avant de remporter le Mondial en décembre 2018 et l'Euro en 2019. Il a aussi soulevé l'EHL, principale compétition continentale des clubs, la saison dernière. L'ancien capitaine des Red Lions relèvera un autre défi à l'Orée, en prenant les commandes de l'équipe première dames, actuellement en D1, l'antichambre de la Division d'Honneur. Après le départ de Vincent Vanasch pour Cologne, le Watducks perd un autre pilier de son équipe. (Belga)