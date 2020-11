John van den Brom ne veut pas chambouler le style de jeu du Racing Genk

John van den Brom, le nouvel entraîneur du Racing Genk, ne va pas tout de suite utiliser le 4-3-3, son type de formation préféré, avec les Limbourgeois. "Le plus important, ce sont les joueurs et vous sentez qu'ils ont confiance dans cette façon de jouer. Bien sûr, je vais faire valoir mon point de vue car il y a encore beaucoup de place pour l'amélioration dans la partie footballistique", a déclaré Van den Brom lors de sa présentation officielle devant la presse mardi.Genk évolue actuellement dans un système à trois défenseurs et Van den Brom ne veut pas directement jeter ce système à la poubelle. "Mon schéma de jeu préféré est le 4-3-3 mais il faut aussi regarder ce qu'il y a de mieux pour l'équipe. Je vais poursuivre dans ce sens pour l'instant, mais il y a toujours des moments où les entraîneurs peuvent amener des changements. Le 4-3-3 est également très utilisé ici et convient à l'équipe", a déclaré Van den Brom. En plus des résultats, l'entraîneur néerlandais veut aussi apporter du beau jeu. "Je pense que il y a les joueurs pour développer un meilleur football. Je suis un entraîneur qui prône toujours le beau jeu, parfois un peu trop", a ajouté Van den Brom. "Gagner est le plus important mais la manière l'est tout autant pour moi. Si vous combinez les deux, vous avez de grandes chances de réussir. Mais il faut amener des résultats et si cela doit être avec trois défenseurs, alors ce sera le cas." Van den Brom, 54 ans, succède au Danois Jess Thorup à la tête du Racing Genk où il a signé un contrat jusqu'en 2023. L'ancien entraîneur d'Anderlecht arrive en provenance d'Utrecht et arrive avec son assistant Dennis Haar. (Belga)