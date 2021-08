Johnson & Johnson change de directeur général

Le groupe américain de produits pharmaceutiques et d'hygiène Johnson & Johnson va changer de direction. L'actuel PDG Alex Gorsky laissera, pour des raisons personnelles, les commandes opérationnelles à Joaquin Duato le 3 janvier 2022 mais restera président.M. Gorsky, qui occupait la fonction de PDG depuis 2012, a souligné jeudi dans un communiqué du groupe que la décision de quitter les fonctions opérationnelles avait "été la plus difficile de sa carrière". Il a cependant dit que c'était le "bon moment pour l'entreprise, car notre organisation affiche de solides performances dans les trois segments et est positionnée pour un succès continu, en plus d'être le bon moment à titre personnel, car je me concentre davantage sur ma famille pour des raisons de santé familiale". Il a également dit "sa grande confiance en Joaquin pour diriger Johnson & Johnson en tant que prochain DG de la société". Joaquin Duato travaille pour Johnson & Johnson depuis plus de 30 ans. À l'issue de la transition vers ses nouvelles fonctions, il rejoindra également le conseil d'administration du groupe. La société Johnson & Johnson propose l'un des vaccins contre le Covid-19 et anticipe 2,5 milliards de dollars (2,3 milliards de francs) de revenus issus de son sérum cette année. Approuvé en urgence aux Etats-Unis en février dernier, le sérum de J&J a essuyé plusieurs revers. Parmi eux, une suspension de dix jours en avril après le signalement de femmes ayant développé des cas graves de caillots sanguins et des problèmes de production dans une usine à Baltimore. Johnson & Johnson, qui vend ses vaccins à prix coûtant, en a écoulé pour 164 millions de dollars au deuxième trimestre, après en avoir vendu pour 100 millions au premier trimestre, relativement peu par rapport aux sommes reçues par Moderna ou Pfizer. En 2020, le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 82,6 milliards de dollars (+0,6%) et un bénéfice net de 14,7 milliards (-2,7%). (Belga)

