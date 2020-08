Jonas Rickaert écrit la première ligne de son palmarès à Diest

Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix) a enlevé la 5e édition d'À travers le Hageland (1.Pro), la première course UCI organisée en Belgique depuis la crise du coronavirus, disputée samedi sur 187 km entre Aarschot et Diest. Le coureur belge de 26 ans a lâché son compagnon d'échappée, le Néerlandais Nils Eekhoff (Sunweb) dans le dernier kilomètre pour s'imposer avec une poignée de secondes d'avance sur Eekhoff, décrochant le premier succès de sa carrière.Gianni Vermeersch (Alpecin-Fenix) a pris la 3e place, devant le Français Florian Sénéchal (Deceuninck - Quick-Step) et le champion de Belgique Tim Merlier (Alpecin-Fenix). Jonas Rickaert succède à Kenneth Vanbilsen au palmarès de l'épreuve, considérée comme la version belge des Strade Bianche vu l'enchaînement des sentiers de gravier sur le parcours. Cette 5e édition d'à travers le Hageland était la première course UCI et la deuxième course cycliste organisée sur le sol belge, après le GP Vermarc le 5 juillet, depuis la reprise de la saison après l'arrêt des compétitions causé par la pandémie de coronavirus. (Belga)