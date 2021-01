Jordan Botaka (La Gantoise) prêté à Charleroi jusqu'à la fin de la saison

La Gantoise et Charleroi ont conclu un accord sur le prêt de Jordan Botaka jusqu'à la fin de la saison chez les "Zèbres", ont rapporté ces derniers, samedi. L'accord comprend une option d'achat.L'attaquant international congolais de 27 ans n'a pas marqué de but en 15 rencontres jouées cette saison avec le Buffalos. Botaka a joué dans sa jeunesse à Lokeren et au Club de Bruges. En janvier 2013, il a été prêté à la formation portugaise Belenenses. Six mois plus tard, il a rejoint l'Eredivisie à l'Excelsior avant de débarquer à Leeds en septembre 2015. Il a encore été prêté à Charlton avant qu'il ne signe en juillet 2017 à Saint-Trond. La Gantoise est venu l'y chercher l'été dernier. (Belga)