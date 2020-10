Jorge Prado gagne en MXGP à Lommel, Geerts troisième en MX2

L'Espagnol Jorge Prado (KTM) a remporté mercredi le Grand Prix du Limbourg, 14e manche du Championnat du monde de motocross, en catégorie MXGP. Il a devancé le Slovène Tim Gajser (Honda) et l'Italien Antonio Cairoli (KTM). En MX2, Jago Geerts s'est classé troisième.Prado a gagné la seconde course et terminé deuxième de la première, derrière Gajser. Ce dernier reste leader du championnat avec 533 points devant Cairoli (478 pts) et Prado (476 pts). Clement Desalle (Kawasaki) a fini huitième, devant Jeremy Van Horebeek (Honda). Brent Van Doninck (Husqvarna) est 17e, Heikki Geens (KTM) 27e. Desalle occupe la huitième position au championnat, à nouveau juste devant Van Horebeek. Le Français Tom Vialle (KTM) s'est imposé en MX2. Il s'est adjugé la seconde course et a fini deuxième de la première, devancé par Jago Geerts (Yamaha). Le pilote belge a dû se contenter ensuite de la septième place dans la seconde manche. Le Britannique Ben Watson (Yamaha) a pris la deuxième place du Grand Prix. Cyril Genot (Yamaha) s'est classé 13e, juste devant Nathan Renkens (KTM). Au classement général, Vialle conforte sa place de leader. Avec 616 points, il creuse l'écart sur Jago Geerts (555 punten). Renkens est 22e, Genot 24e. Dimanche, une nouvelle manche du championnat est programmée à Lommel. (Belga)