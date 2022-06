Joris de Loore en finale d'un 25.000 dollars en Bosnie au détriment de Raphaël Collignon

Joris de Loore s'est qualifié pour la finale du tournoi ITF de Kiseljak, joué sur terre battue et doté de 25.000 dollars, au détriment de Raphaël Collignon dans une demi-finale 100% belge, samedi en Bosnie-Herzégovine.De Loore, 514e mondial, s'est imposé en trois sets 5-7, 6-2, 6-4 contre Collignon, 613e mondial. La rencontre a duré 2 heures et 38 minutes. En finale, De Loore, qui compte neuf titres sur le circuit ITF dont un conquis en avril dernier à Monastir, sera opposé au Libanais Hady Habib, 406e mondial et tête de série N.3, ou au Suisse Jakub Paul, 468e mondial et tête de série N.7. (Belga)