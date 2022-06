Joris De Loore remporte un 10e titre ITF à Kiseljak

Joris De Loore a remporté le tournoi ITF M25 de Kiseljak, joué sur terre battue et doté de 25.000 dollars, dimanche en Bosnie-Herzégovine. Le Brugeois, 514e mondial, a battu le Libanais Hady Habib, 406e mondial et tête de série N.3, sur le score de 6-4, 5-7, 6-3C'est le 10e titre ITF pour De Loore, le deuxième cette saison après celui acquis à Monastir. De Loore, 174e mondial en octobre 2016, a été écarté des courts pendant près de deux ans et demi, entre novembre 2018 et juillet 2021. (Belga)