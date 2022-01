Journée de commémoration de l'Holocauste: "L'UE reste unie dans la diversité"

L'Union européenne reste "unie dans la diversité", a affirmé mercredi la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, dans le cadre d'une commémoration de l'Holocauste organisée par le Congrès juif européen (EJC), à la veille de la Journée internationale de l'Holocauste qui a lieu le 27 janvier.Rendant hommage à la première femme présidente du Parlement européen, Simone Veil, Mme von der Leyen a rappelé que "la déshumanisation a ouvert la voie à la Shoah en Allemagne nazie". "Nous devons regarder vers le futur. L'antisémitisme est à nouveau grandissant. La défense intransigeante de la vie humaine est primordiale. L'Union européenne reste unie dans la diversité", a-t-elle souligné. Elle a également appelé les jeunes Européens à porter la responsabilité de combattre tout ce qui pourrait conduire à un engrenage de la haine et de la violence (en UE). Cette année, la commémoration a lieu en partenariat avec la présidence française du Conseil de l'Union européenne et du Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF). Le président français Emmanuel Macron a également prononcé un discours dans lequel il a appelé à "continuer à faire vivre la mémoire des victimes" et à utiliser "la parole, contre l'oubli", alors que la France est à la tête de la présidence du Conseil de l'Union européenne cette année. Le président du Conseil européen, Charles Michel, et la présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, ont aussi rendu hommage aux victimes de l'Holocauste. (Belga)