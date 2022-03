Journée de lutte pour les droits des femmes - Plus de femmes se lancent en tant qu'indépendantes qu'avant le Covid, selon Acerta

Le nombre de femmes se lançant dans une carrière d'indépendante a augmenté de 12,4% en 2021 par rapport à 2020, indique lundi le prestataire de services RH Acerta, sur base d'une analyse de ses propres chiffres. Cette augmentation est principalement due à la hausse du nombre de femmes acquérant le statut d'indépendante à titre complémentaire ou d'étudiantes-entrepreneuses.Le nombre de femmes se lançant comme indépendantes à titre principal a, lui, légèrement reculé par rapport à 2020 (-1,5%) et a fortement diminué par rapport à 2019 (-10,8%). La carrière d'indépendante attire donc surtout les femmes à titre complémentaire (+16,6% en 2021 par rapport à 2020 et +23,2% par rapport à 2019) ou comme étudiante-entrepreneuse (+18,3% par rapport à 2020 et +48,8% par rapport à 2019). Pour Acerta, ces hausses n'ont "rien d'étonnant", un moment de crise incitant toujours davantage à faire le saut vers le statut d'indépendant. L'organisation des cours en ligne a également permis aux étudiantes de disposer de davantage de flexibilité pour combiner leurs études et leur activité entrepreneuriale. Par ailleurs, les femmes décident toujours plus tôt de devenir indépendantes : elles ont en moyenne un peu moins de 35 ans lorsqu'elles décident de franchir le pas. Il y a cinq ans, l'âge moyen était de 39 ans. Toujours selon l'analyse des données d'Acerta, les indépendantes se lancent principalement dans les soins de santé, le commerce en ligne et le commerce de détail. Acerta a analysé les données de 135.740 personnes indépendantes qui se sont inscrites chez le prestataire de services RH pour débuter leur activité. (Belga)

