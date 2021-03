Journée internationale des droits des femmes - L'hémophilie est aussi une affaire de femmes

L'hémophilie est un trouble de la coagulation qui touche près d'une personne sur 10.000. Cette maladie héréditaire concerne principalement les hommes. Mais dans des cas plus rares, les femmes peuvent aussi en être atteintes. En cette journée internationale de la femme, l'association AHVH, qui soutient les malades atteints d'hémophilie et autres troubles de la coagulation, a voulu braquer les projecteurs sur ce groupe méconnu de patientes avec le lancement du livre "Sang-sationnelles".L'hémophilie est une maladie génétique rare. Elle provoque des saignements plus longs que la normale parce que le processus de coagulation est perturbé à la suite d'une mutation génétique. "Par conséquent, tout saignement important peut mettre en danger la vie des personnes qui en sont atteintes", souligne l'association de l'hémophilie AHVH. Dans notre pays, près de 1.000 personnes sont touchées par cette maladie. La grande majorité d'entre elles sont des hommes. "C'est précisément pour cette raison que les femmes atteintes de ces troubles de la coagulation se heurtent souvent à un mur d'incompréhension", poursuit l'association. Le livre "Sang-sationnelles" rassemble divers témoignages au féminin qui lèvent le voile sur une réalité méconnue. Pour ces patientes, la maladie peut s'avérer particulièrement pénible, car elles doivent plus souvent faire face, au cours de leur vie, à des pertes de sang, par exemple pendant les règles ou lors de l'accouchement. (Belga)

© 2021 Belga. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par Belga. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, rediffusée, traduite, exploitée commercialement ou réutilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de Belga.