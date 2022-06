Jubilé de platine d'Elizabeth II - La reine Elizabeth II manquera vendredi la messe du jubilé

La reine Elizabeth II manquera le service d'action de grâce célébré vendredi à la cathédrale Saint-Paul, à Londres, après avoir ressenti "un certain inconfort" au premier jour des festivités organisées pour ses 70 ans de règne, a annoncé jeudi le palais de Buckingham."La reine a beaucoup apprécié le parade pour son anniversaire aujourd'hui (jeudi) et le défilé aérien mais elle a ressenti un certain inconfort", a indiqué le palais dans un communiqué. (Belga)

