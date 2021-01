Julie Allemand forfait pour les deux matches de qualifications de la Belgique en février

Julie Allemand ne disputera pas les deux dernières rencontres de qualifications de la Belgique en vue de l'Euro 2021 prévues début février en raison d'une blessure, a annoncé Koen Umans, le manager des Belgian Cats mardi soir dans un communiqué.La meneuse liégeoise de Montpellier, 24 ans, souffre d'une blessure aux adducteurs et doit respecter un repos de trois semaines minimum, ajoute le communiqué. Sa revalidation s'effectuera en France. La Belgique, déjà qualifiée pour l'Euro en France (Strasbourg) et en Espagne (Valence) du 17 au 27 juin, doit jouer ses deux derniers matches de qualifications à Matosinhos au Portugal, contre la Finlande le 4 février et le Portugal le 6 février. Julie Allemand, sur la lancée de sa saison en WNBA, affiche une moyenne de 12,9 points et 7,8 assists dans le championnat de France ce qui fait d'elle la meilleure passeuse de la Ligue féminine (7 passes décisives de moyenne). Elle est aussi la joueuse qui affiche la meilleure évaluation du championnat. Montpellier, 8e, compte 4 victoires et 4 défaites au classement. (Belga)