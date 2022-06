Julie Allemand s'incline avec l'ASVEL en finale des playoffs en France

Julie Allemand et l'ASVEL se sont inclinés 53-59 lors de la troisième manche des playoffs du championnat de France de basket féminin samedi, permettant à Bourges d'être sacré champion de France.Battu lors des deux premières manches à Bourges, l'ASVEL n'avait pas le droit à l'erreur samedi lors de la troisième manche. Les Lyonnaises n'auront finalement pas su faire pencher la balance de leur côté dans une rencontre équilibrée (53-59), laissant Bourges fêter son 15e titre de champion de France. Sur le terrain pendant 30 minutes, Julie Allemand a compilé 6 points, 6 rebonds et 3 assists. La meneuse des Belgian Cats va maintenant rejoindre la WNBA, la ligue nord-américaine, où elle évoluera à Chicago aux côtés d'Emma Meesseman et avec Ann Wauters comme assistante pour sa deuxième saison dans la ligue. (Belga)