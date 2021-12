Julie Van Espen - Steve Bakelmans reconnu coupable de l'assassinat et du viol de Julie Van Espen

Le jury de la cour d'assises d'Anvers a déclaré mardi soir Steve Bakelmans (41 ans) coupable de l'assassinat et du viol de l'étudiante Julie Van Espen (23 ans), originaire de Schilde.Le jury a délibéré pendant plus de quatre heures. Steve Bakelmans était accusé d'avoir fait tomber l'étudiante en Relations internationales de son vélo, le 4 mai 2019 à Merksem. L'accusé cherchait à la violer, mais face à la résistance de la jeune fille, il l'avait étranglée et avait jeté son corps dans le canal Albert. La peine sera prononcée mercredi. (Belga)

