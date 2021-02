Julien Cagnina éliminé au deuxième tour en Afrique du Sud

Julien Cagnina (ATP 941) a été éliminé au deuxième tour du tournoi Challenger de Potchefstroom en Afrique du Sud jeudi. Le Liégeois s'est incliné 2-6, 3-6 en 1h08 face au Turc Cem Ilkel, 214e mondial et tête de série N.6.En quarts de finale, Ilkel affrontera le vainqueur du duel entre le Bulgare Dimitar Kuzmanov (ATP 278) et le Marocain Elliot Benchetrit (ATP 227). Le Liégeois remontera cependant sur le court jeudi après-midi pour disputer son match du deuxième tour en double où il est associé à l'Espagnol Nicola Kuhn. Ils affronteront les Sud-Africains Raven Klaasen et Ruan Roelofse. (Belga)