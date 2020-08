Jumbo-Visma décide de ne plus aligner Dylan Groenewegen de manière provisoire

L'équipe cycliste Jumbo-Visma a décidé de ne plus faire courir Dylan Groenewegen dans l'attente du jugement de l'Union cycliste internationale (UCI) à la suite de la lourde chute lors de la première étape du Tour de Pologne qui avait gravement blessé Fabio Jakobsen (Deceuninck-Quick Step)."Ces deux derniers jours, nous avons discuté de cette affaire en interne et il était important de d'abord parler avec Dylan", a précisé la formation néerlandaise dans son communiqué. "Dylan est dévasté par ce qui s'est passé et par les conséquences graves, involontaires, pour les autres personnes impliquées dans l'accident." (Belga)