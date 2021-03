Jupiler Pro League - A dix dès la 20e, l'Antwerp a battu Courtrai et consolide sa 2e place

Bien que réduit à dix très tôt suite à l'exclusion d'Abdoulaye Seck, l'Antwerp s'est imposé 4-2 face à Courtrai samedi au terme d'un match comptant pour la 30e journée de la compétition en Jupiler Pro League. L'Antwerp, qui a mené 2-0, s'est fait rejoindre à la marque avant de s'imposer et de renforcer sa deuxième place au classement (51 points). Courtrai (36 points) est 14e et est devancé par Eupen (37 points, 13e), qui a partagé l'enjeu 3-3 plus tôt dans la journée avec OHL (44 points,7e). Vainqueur 1-2 à Waasland-Beveren, le Beerschot compte également 44 points (6e). Beveren reste dernier (25 points).L'Antwerp a d'emblée fait comprendre à Courtrai qu'il avait n'avait pas l'intention de traîner en chemin. Lancé en profondeur par Lior Refaelov, Didier Lamkel Zé s'est retrouvé face à face avec Marko Ilic mais le gardien courtraisien a écarté le danger du pied (2e). Si l'Antwerp a continué à alerter l'adversaire, Dieumerci Mbokani n'a pas été au rendez-vous à trois reprises: il n'a pas eu le temps de contrôler une passe de Nill De Pauw (7e), il a tiré sur Ilic (10e) et il a placé son coup de tête juste à côté (12e). Courtrai se cherchait quand Seck a reçu une carte rouge directe pour un tacle appuyé sur Eric Ocansey (20e). Mais bien que réduits à dix, les Anversois ont ouvert la marque par Refaelov sur penalty accordé pour une faute de main de Julien de Sart (28e, 1-0). A partir de ce moment-là, Courtrai a osé un peu plus et Teddy Chevalier a cadré le premier tir des Kerels qu'Ortwin De Wolf a bloqué (32e). A la mi-temps, Luka Elsner, le coach de Courtrai, a lancé Ante Palaversa et Zinho Gano à la place de Gaëtan Hendrickx et Habib Gueye (46e): ce coup a failli rapidement se révéler en or, mais bien lancé par Palaversa, Gano n'est pas parvenu à attraper le ballon (47e). A l'Antwerp, ce n'était pas la soirée de Mbokani, qui a manqué la transformation d'un penalty (54e). Toutefois, sur le corner qui a suivi le penalty, Maxime Le Marchand a propulsé le ballon de la tête au fond des filets (55e, 2-0). Le match n'était pas fini pour autant. Sur une frappe de Selemani en direction de Gano, personne n'a touché le ballon qui est rentré dans le but (56e, 2-1). L'Antwerp n'était pas au bout de ses mauvaises surprises: sur un service de Selemani, Gano a égalisé (67e, 2-2). Les Kerels étaient en feu mais De Wolf a sorti une belle parade sur une tentative de Chevalier (70e). Courtrai avait laissé passer sa chance. Bien servi par Mbokani, Lamkel Zé a redonné l'avance aux Anversois (72e, 3-2). L'attaquant camerounais est manifestement redevenu un atout de l'Antwerp puisqu'il a distillé la passe décisive sur le but de Birger Verstraete (85e, 4-2). (Belga)