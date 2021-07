Jupiler Pro League - Adrien Trebel ne fera pas partie du noyau A d'Anderlecht

Adrien Trebel ne fera pas partie du noyau A d'Anderlecht cette saison et peut se chercher un nouvel employer. Le médian français fait partie de la liste des joueurs qui ne seront pas repris dans le noyau A du Sporting, liste dans laquelle se trouvent également Luka Adzic, Zakaria Bakkali, Ognjen Vranjes, Bubacarr Sanneh, Kenny Saief et Aristote Nkaka. Tous ces joueurs ne figurent pas dans la sélection du stage du RSCA aux Pays-Bas. "Une solution sportive est étudiée avec l'entourage de chaque joueur", précise Anderlecht sur son site internet.Les troupes de Vincent Kompany partiront en stage à Alkmaar, aux Pays-Bas du 5 au 10 juillet. Deux matches sont prévus le 10 juillet en clôture de ce stage, face à Utrecht (12h) et face à l'AZ (17h). Trente-huit joueurs, dont sept jeunes, ont été sélectionnés pour le stage. Amir Murillo (quarantaine) et Jevhen Makarenko, présent à l'Euro avec l'Ukraine, seront attendus au club après le stage. Anderlecht affrontera son voisin de l'Union Saint-Gilloise le 25 juillet pour le compte de la 1e journée de championnat. (Belga)