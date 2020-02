Jupiler Pro League - Anderlecht attire Peter Verbeke, le manager sportif de La Gantoise

Peter Verbeke a décidé d'échanger son poste de manager sportif de La Gantoise contre une place dans la cellule sportive du RSC Anderlecht. La Gantoise l'a annoncé samedi sur son site internet. Verbeke, qui a également un passé au Club de Bruges, jouera un rôle important à Neerpede dans le recrutement et le scouting des joueurs.Après avoir été entraîneur chez les jeunes du KMSK Deinze, Verbeke a rejoint le Club de Bruges en 2013 en tant que coordinateur du scouting de l'académie des jeunes. Depuis 2015, le Gantois de naissance a notamment contribué à l'arrivée d'Hans Vanaken, Wesley Moraes et Anthony Limbombe. En octobre 2018, Verbeke, 36 ans, a quitté le stade Jan Breydel pour rejoindre Gand. Chez les Buffalos, il s'est occupé du recrutement pour l'équipe A, les espoirs et les jeunes. Il a notamment été à l'origine du transfert de Laurent Depoitre, Michael Ngadeu et Sven Kums. Il était, en outre, responsable du Buffalo Talent Center. Verbeke avait signé un contrat portant sur cinq saisons à la Ghelamco Arena. Jeudi, il a finalement remis sa démission. (Belga)