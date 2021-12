Jupiler Pro League - Anderlecht s'impose (0-7) face à un Beerschot inexistant, Eupen battu à Saint-Trond

Anderlecht est allé s'imposer sur un score fleuve (0-7) au Beerschot, inexistant, en clôture de la 21e journée du championnat de Belgique lundi soir. Dans le même temps, Eupen va se mêler à la lutte pour le maintien après sa défaite à Saint-Trond (2-0).Dans le duel entre Mauves, la partie a rapidement basculé en faveur des hommes de Vincent Kompany. Pour le premier doublé de sa carrière pro, Yari Verschaeren (8e, 19e) reprenait à deux reprises un service de Sergio Gomez pour porter le score à 0-2 après 19 minutes de jeu. L'Espagnol signant son 9e et 10e assist de la saison. A la 35e minute, le Néerlandais Joshua Zirkzee triplait la mise pour les Bruxellois (0-3). La partie tournait au fiasco pour les Anversois avec l'exclusion directe de l'Autrichien Raphael Holzhauser, soit le 7e carton rouge de la saison pour le Beerschot. Personne n'a fait mieux cette saison. Ou pire. La reprise était de la même veine avec un 4e but inscrit par Refaelov (47e) pour Anderlecht (0-4). Benito Raman inscrivait un 5e but à la 63e (0-5) puis, un 6e, sur un tir dévié (67e). Amuzu (72e) fixait les chiffres définitifs à 0-7. Au Stayenveld, Saint-Trond avait ouvert la marque, méritoirement, par son Japonais Taichi Hara à la 25e minute (1-0), pour son 3e but de la saison et parvenait à maintenir son avantage pour remporter trois points très précieux dans le bas du classement. Les Trudonnaires se mettaient à l'abri à la 81e minute par Suzuki (2-0). Au classement, le Beerschot, où la position de l'Argentin Javier Torrente est plus que fragile, conserve la peu glorieuse lanterne rouge du championnat avec 9 unités, à dix points de Seraing, battu au FC Malines (2-0) en début de soirée. Une défaite serésienne synonyme de séparation avec Jordi Condom, l'entraîneur espagnol, après un 0 sur 15 pour le néo-promu. Anderlecht s'installe lui à la troisième place avec 38 points (pour 37 à l'Antwerp, mais avec un match de moins). Charleroi avait lui subi la loi de Oud-Heverlee Louvain (0-3) et recule à la 7e place dépassé par Malines 6e. OHL se donne de l'air (10e, 26 pts). Eupen compte toujours 25 points (12e), mais est désormais talonné par Saint-Trond (24 points, 13e). Ostende, le Standard (avec deux matches en moins) et Waregem comptent 23 points. Seraing (19 pts) et le Beerschot (9 pts) ferment donc la marche. La Pro League avait souhaité rebaptiser cette 21 journée Younited Pro League en soutien à l'organisation qui mise sur l'intégration de sans-abris et sans-chez-soi par le biais du football. La rencontre entre Courtrai et l'Antwerp a été annulée en raison de cas de covid dans les rangs anversois. La reprise est prévue pour le week-end du 14, 15 et 16 janvier. (Belga)