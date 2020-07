Jupiler Pro League - Anderlecht signe une deuxième victoire à Saint-Etienne

Vainqueur du premier match de préparation contre Saint-Etienne, Anderlecht a remporté le second samedi à Geoffroy-Guichard. Hannes Delcroix a incrit l'unique but de la rencontre disputée sur 75 minutes avec des mi-temps de 45 et 30 minutes.Anderlecht a cueilli les Verts à froid. Sur le premier corner, Stefan Bajic a repoussé une tête mais n'a rien pu faire sur une reprise de Delcroix au milieu d'une défense figée (2e, 0-1). Grâce à de bonnes transmissions entre les lignes, Anderlecht est parvenu à contrecarrer le pressing des Stéphanois. Le Sporting ne s'est toutefois pas contenté de casser le jeu. Sur un coup franc de Yari Verschaeren dans la surface, Landry Dimata a pris le meilleur sur Harold Moukoudi et a placé une tête puissante, qui est passée de peu à côté (20e). Les débuts de mi-temps ont manifestement inspiré les Bruxellois, qui se sont encore créés une grosse occasion sur une belle construction côté droit d'Ait El Hadj pour Luka Adzic dont le ciseau est passé au-dessus (48e). Sur le contre, Jean-Philippe Krasso s'est présenté seul face à Timon Wellenreuther mais sous la menace du gardien anderlechtois, l'attaquant ivoirien a complètement manqué son tir du gauche (49e). Cette phase a découragé les Verts, qui ont été sauvés par Bajic, lequel a mis en corner du bout des doigts une demi-volée de Verschaeren (56e). Le gardien stéphanois a encore eu chaud quand Adrien Trebel a décoché un tir puissant du gauche au terme d'un bon mouvement aux abords de la surface. Saint-Etienne a cependant failli arracher le partage sur une frappe au premier poteau de Moukoudi que Wellenreuther a détournée in extremis sur son montant et a captée ensuite (75e). (Belga)