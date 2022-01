Jupiler Pro League - Arrêté par le brouillard, le duel Seraing - Union reprendra mardi soir

La rencontre entre Seraing et l'Union Saint-Gilloise, comptant pour la 22e journée de la Jupiler Pro League et arrêtée samedi en raison d'un épais brouillard, reprendra mardi (20h) pour les "minutes restantes", a communiqué la Pro League samedi soir. L'Union menait 0-2 à la pause.Le brouillard était présent depuis le début du match, mais la visibilité s'est réduite encore plus en cours de rencontre. Après la fin de la première mi-temps, l'arbitre Wesli De Cremer a effectué une nouvelle inspection. Il a d'abord décidé de retarder la reprise du match pour une durée maximale de 30 minutes. La situation ne s'améliorant pas après une demi-heure, l'arbitre a décidé que le match ne reprendra pas. L'Union avait marqué par Deniz Undav (5e) et Dante Vanzeir (26e) et s'était retrouvée à dix dès la 13e minute après le rouge reçu par Jonas Bager. Felice Mazzu, entraîneur des leaders de D1A, a donné quelques détails pratiques. "On va devoir reprendre avec les 18 joueurs qui étaient sur la feuille de match. Après, si je décide de débuter avec une composition différente, ce sont des changements acquis comme pendant un match normal." (Belga)