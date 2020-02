Jupiler Pro League - Battu à Eupen, le Cercle de Bruges se rapproche encore un peu plus de la relégation

L'AS Eupen s'est défait à domicile samedi de la lanterne rouge, le Cercle de Bruges, sur la plus petite des marges (1-0). Dans le même temps, Ostende s'est donné un bon bol d'air en l'emportant sur ses terres face à Saint-Trond (1-0). À six journées de la fin de la phase classique en Jupiler Pro League, les Brugeois occupent la dernière place du classement avec 11 unités. Ostende s'est emparé de la quatorzième place de Waasland-Beveren (15e, 20 pts) qui se déplace dimanche à Zulte Waregem, et pointe désormais à dix unités de la lanterne rouge. Eupen (26 pts) est treizième, Saint-Trond (29 pts) dixième.L'AS Eupen a obtenu les trois points de la victoire grâce à une frappe puissante de son défenseur Andreas Beck (24e) en première période. Les Brugeois auraient pu prendre un point mais Kevin Hoggas a vu son penalty repoussé par Ortwin De Wolf (88e). Dans le même temps, Ostende s'est imposé grâce à une réalisation de Fashion Sakala (58e) après le repos. Les Côtiers auraient pu prendre l'avantage après seulement quatre minutes de jeu mais le but d'Adama Niane, prêté par Charleroi, a été annulé pour une position de hors-jeu. En toute fin de rencontre, le défenseur de Saint-Trond Rocky Bushiri, passé par Ostende, a été exclu pour deux cartons jaunes. (Belga)