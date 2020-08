Jupiler Pro League - Beerschot bat Zulte Waregem (3-1) dans un match interrompu 20 minutes par la pluie

Le Beerschot a décroché sa deuxième victoire en autant de rencontres en battant Zulte Waregem (3-1) lors de la 2e journée de Jupiler Pro League dimanche. La rencontre a été marquée par une interruption de 20 minutes à cause des mauvaises conditions météorologiques.Dominateur en première période, le Beerschot ouvrait le score en fin de première période via Tissoudali (32e) et conservait son avance d'un but jusqu'au repos. Après la pause, Berahino égalisait pour les Flandriens (57e) mais Holzhauser redonnait l'avantage aux 'Rats' (68e). La rencontre était ensuite interrompue 20 minutes à cause des mauvaises conditions climatiques. Après l'interruption, Holzhauser plantait un doublé (86e) pour offrir un deuxième succès de rang au Beerschot, promu cette saison après avoir remporté le titre de D1B. Au classement, les Anversois (6 points) rejoignent Charleroi en tête. Zulte Waregem (0 point) occupe la 18e et dernière place. (Belga)