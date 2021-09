Jupiler Pro League - Bruges se rassure et inflige une lourde défaite à Ostende

Le Club de Bruges a remporté 3-0 son match disputé dans le cadre de la 7e journée de Jupiler Pro League contre Ostende, prenant ainsi la tête du classement. Les Brugeois ont pu compter sur des buts de Lang (24e, 80e) et Vanaken (56e), alors que Fortès (45e) a été exclu suite à deux cartons jaunes du côté d'Ostende.En première mi-temps, seuls les Brugeois s'illustraient positivement. Sowah donnait le ton en chipant un ballon mal négocié par la défense ostendaise et en frappant à côté du but alors que Hubert était avancé par rapport à sa cage (15e). Quelques minutes plus tard, le même Sowah réussissait une diagonale lumineuse pour Lang qui contrôlait brillamment le ballon pour éliminer Capon puis le gardien adverse d'une pichenette et ouvrir le score pour le Club (1-0, 24e). Ostende ne se montrait qu'à la suite d'une partie de billard dans la surface finalement repoussée d'un arrêt réflexe par Mignolet (34e). Juste avant le repos, Fortes écopait d'une deuxième carte jaune après deux fautes d'anti-jeu sur de Ketelaere (42e) et sur Lang (45e), laissant ses coéquipiers à 10 pour les 45 dernières minutes. En supériorité numérique, Bruges n'avait plus qu'à dérouler en deuxième mi-temps. D'un centre ajusté, Mata débordant sur la droite trouvait dans un espace Vanaken qui trompait Hubert d'une reprise de volée croisée du gauche et doublait ainsi l'avance des Blauw en Zwart (2-0, 56e). Peu après, Jakel s'interposait in extremis devant Lang, qui reprenait une passe en retrait de Sobol devant les six mètres (60e). Après un enchaînement d'occasions, Vanaken combinait avec Charles de Ketelare et se faufilait dans la défense adverse affaiblie pour glisser le ballon à Lang qui n'avait plus qu'à l'envoyer au fond des filets vides, scellant le score final (3-0, 80e). Cette victoire permet à Bruges d'occuper provisoirement la 1re place du classement de la Jupiler Pro League avec 14 points, en attendant les résultats de l'Union (12) et d'Eupen (11). Ostende occupe la 9e place avec 9 unités. Après leur lourde défaite dans le derby flandrien contre la Gantoise le 29 août dernier (6-1), le Club de Bruges se rassure avant d'aborder le choc contre le Paris Saint-Germain, mercredi à 21h. (Belga)