Jupiler Pro League - Bruges signe un 10e succès de suite en dominant Zulte Waregem

Le Club Bruges poursuit son cavalier seul en tête de la Jupiler Pro League. Les Blauw-Zwart ont battu Zulte Waregem 3 buts à 0, dimanche, lors de la 29e journée (30e effective) du championnat de Belgique de football. Youssouph Badji (21e), Eduard Sobol (37e) et Noa Lang (63e) ont marqué les buts brugeois.Bruges trouvait l'ouverture à la 21e minute. De la droite, Noa Lang lançait côté gauche Tahith Chong dont le tir était repoussé par Louis Bostyn, Badji suivait au rebond et marquait A la 37e minute, Sobol s'envolait sur le flanc gauche, Bostyn retardait à nouveau l'échéance en repoussant le tir, le ballon revenait cependant à Sobol qui marquait d'une reprise du droite. Bostyn sauvait les sines sur une reprise de Lang deux minutes plus tard. Noa Lang portait le score à 3-0 à la 63e minute, en reprenant victorieusement un centre de la droite de Chong. Ruud Vormer se voyait ensuite annuler un but pour hors-jeu (68e). Bruges signe une 10e victoire consécutive en championnat. Avec 66 points, et deux rencontres encore à rattraper, les Blauw-Zwart comptent 15 points d'avance sur l'Antwerp et sont déjà assurés de finir en tête au terme de la phase classique du championnat, alors qu'il reste quatre journées au programme. Zulte Waregem occupe la 8e place avec 43 unités. (Belga)