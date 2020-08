Jupiler Pro League - Charleroi a toujours le maximum des points, Malines n'est plus invaincu

Bien que réduit à dix suite à l'exclusion de Mamadou Fall (65e), Charleroi a aligné une troisième victoire samedi à OH Louvain (1-3) lors de la 3e journée du championnat de Belgique de football. Dorian Dessoleil (6e, 0-1), Fall (50e, 1-2) et Kaveh Rezaei (80e, 1-3) ont permis aux Zèbres de conserver le maximum de points (9). OHL, qui a momentanément égalisé par Xavier Mercier (34e, 1-1), est 13e avec 2 points. Le FC Malines (7e, 4 points) n'est plus invaincu: il s'est incliné 2-3 à domicile face au Cercle Bruges, qui occupe la 4e place (6 points).Charleroi a survolé le début de rencontre et n'en était pas à sa première tentative quand, sur un coup de coin de Ryota Morioka, Dessoleil a ouvert la marque d'une reprise de la tête (6e, 0-1). Les Zèbres ont encore développé plusieurs belles offensives collectives et sur un service de Rezaei, Ali Gholizadeh n'a pas cadré son tir (12e). Ce raté a relancé les Louvanistes, qui ont fait oublier leur entrée en matière désastreuse par Thibault Vlietinck, Kristiyan Malinov, Kamal Sowah et Mercier. C'est d'ailleurs sur un centre de Sowah que le meneur de jeu français a égalisé (34e,1-1). La seconde période a commencé en fanfare pour Charleroi, qui a repris l'avance par Fall (50e, 1-2). Dans la foulée, OHL a eu la vie dure mais Rezaei et Morioka n'ont pas concrétisé la supériorité zébrée. Les visités ont eu un peu de répit quand, sur conseil du VAR, Fall a été exclu pour une intervention fautive sur Malinov (65e). Nicolas Penneteau a bien dû sortir un essai de Sascha Kotysh mais la défense carolo a bien contré les assauts louvanistes. Et Rezaei, dont c'était la première titularisation,a mis fin au débat (80e, 1-3). Dans l'autre match, Malines a monopolisé le ballon, obligeant le Cercle à rester collé dans sa zone. Les visités sont passés près du but mais un tir en première intention de Geoffry Hairemans a heurté le montant (3e). Les Malinois ont poursuivi leur pressing mais une fois encore le poteau les a empêchés de prendre l'avance sur une tentative de Nikola Storm (30e). Sur une perte de balle de Jérémy Taravel, Hairemans est arrivé seul devant Thomas Didillon. Le gardien français a repoussé le tir mais William Togui avait bien suivi (37e, 1-0). Si Malines avait pu alourdir la marque à la fin de la première période, il a subi le contrecoup à la reprise. Alors qu'il semblait reparti sur les mêmes bases, le Cercle a égalisé par Ike Ugbo que une récupération de Hoggas (54e,1-1). Abasourdis, les Malinois ont alors oublié Dino Hotic, qui a tapé le ballon au fond (57e, 1-2). Monté au jeu (63e), Onur Kaya a distillé une belle passe à Aster Vranckx, qui a relancé le moteur malinois (65e, 2-2). Mais le Cercle avait encore une surprise dans son sac et sur un corner de Hotic, Thibo Somers lui a donné la victoire (80e, 2-3) (Belga)