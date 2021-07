Jupiler Pro League - Charleroi et Ostende piétinent avant leur première rencontre de championnat

À une semaine de la reprise de la Jupiler Pro League, certains clubs de l'élite disputaient leur dernière rencontre de préparation ce samedi après-midi.Sur le coup de midi, Ostende accueillait Mouscron, désormais relégué en D1B à l'issue de la défunte saison. Les Côtiers n'ont pu faire mieux qu'un 0-0 face à leur opposant du jour. Adversaire d'Ostende lors de la première journée de championnat, Charleroi a bouclé ses matchs de préparation par une défaite 2-0 des ?uvres du club grec du PAOK Salonique. Le début d'après-midi a offert une autre rencontre entre une formation belge et grecque. Le KV Malines s'est imposé 2-1 contre le FC Volos, équipe de première division. Les buts malinois ont été inscrits par Schoofs à la 29e et Cuypers à la 67e, une minute après l'égalisation des Grecs. Zulte Waregem disputait également sa dernière rencontre de préparation, qui s'est soldée par un 0-0 face aux Néerlandais du FC Utrecht. Le Beerschot était également opposé à une formation de Eredivisie. Les Anversois ont partagé l'enjeu 1-1 contre le Fortuna Sittard en égalisant à la 87e minute de jeu par Joren Dom. De son côté, Saint-Trond recevait un autre pensionnaire de D1A, à savoir le KAS Eupen. Un score de 1-1 a sanctionné la rencontre. Lors des deux dernières rencontres de ce début de journée, OHL s'est incliné 3-0 face au club allemand de Düsseldorf pendant que l'Union Saint-Gilloise se défaisait du club de Ligue 2 française, Amiens, sur le score de 3-4. Les réalisations bruxelloises ont été inscrites par Vanzeir (5e et 76e), Lynen (25e) et Undav (51e). (Belga)

