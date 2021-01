Jupiler Pro League - Charleroi s'incline à domicile face à Malines

La dernière rencontre de la 21e journée programmée samedi s'est terminée par la victoire de Malines à Charleroi (0-1). L'unique but été inscrit par Geoffry Hairemans (59e, 0-1). Au classement, Charleroi (33 points) reste 3e et le FC Malines se hisse en 14e position avec 26 points, six de plus que Mouscron (16e), vainqueur 2-0 de Genk (38 points, 2e) plus tôt dans la soirée.Karim Belhocine, qui a pu à nouveau compter sur Kevah Rezaei et Mamadou Fall, a relégué Amine Benchaib et Massimo Bruno sur le banc. Wouter Vrancken a effectué un seul changement -obligé- par rapport à la formation victorieuse 3-0 de l'Antwerp: Marian Shved a pris la place de Nikola Storm blessé. Sous l'impulsion de l'Ukrainien désireux de se mettre en évidence, Malines était plus à l'aise sur le terrain enneigé. Mais Shved n'était pas très précis dans ses tirs: un premier trop croisé (12e) et un autre sur le dos de Guillaume Gillet (21e). Pas plus inspiré, Joachim Van Damme a expédié le ballon aux quatre vents alors qu'il avait bien été isolé par Hairemans (24e). S'il avait semblé subir les événements jusque-là, Charleroi est sorti de son camp. Sur un coup franc de Ryota Morioka, Dorian Dessoleil a repris le ballon en un temps mais sa frappe était trop faible pour tromper Yannick Thoelen (27e). Par contre, le gardien malinois a eu un superbe réflexe sur un retourné tout aussi spectaculaire de Shamar Nicholson (41e). A la reprise, on eu droit à des télescopages comme celui entre Dessoleil et Kerim Mrabti (50e) et des glissades. Le but est tombé peu avant l'heure de jeu. Hairemans a expédié un missile sur lequel Nicolas Penneteau n'a pas pu s'interposer (59e, 0-1). Le coach carolo a alors remplacé son duo d'attaque Fall-Rezaei par Bruno et Saido Berahino (66e). Les Zèbres sont repartis à l'assaut du but malinois notamment grâce aux centres de Joris Kayembe. Le défenseur zébré a également décoché un tir que Thoelen a sorti d'une belle parade (74e). Le moment du tout ou rien était venu pour Charleroi quand Belhocine a sorti Gillet pour Benchaib (78e). Les Zèbres ont bien pris la possession du ballon mais les Malinois se sont retranchés dans leur zone et n'ont pas éprouvé de grosses difficultés à aligner un quatrième succès d'affilée. (Belga)