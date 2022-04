Jupiler Pro League - Charleroi s'incline à Malines pour son entrée dans les Europe Playoffs

Charleroi s'est incliné 1-0 sur le terrain de Malines en ouverture de la première journée des Europe Playoffs de la Jupiler Pro League samedi. Jordi Vanlerberghe a inscrit le seul but de la partie en début de seconde période (51e).Charleroi pensait faire mouche sur sa première occasion franche. Lancé en profondeur, Ryota Morioka se présentait seul devant Gaetan Coucke et pensait ouvrir le score mais le but était annulé pour une position de hors-jeu (10e). En face, Malines tentait de trouver la faille dans le bloc carolo mais les Malinois comptaient trop de déchet dans leur jeu. Les Zèbres faisaient aussi preuve de déchet technique mais se créaient la plus belle occasion de la première période. Morioka se jouait de la défense locale avant de servir Vakoun Bayo, esseulé au petit rectangle, dont la tête était trop molle pour inquiéter Coucke (39e). Charleroi débutait la seconde période de la pire des manières. Sur un corner amené par une boulette d'Hervé Koffi, Jordi Vanlerberghe trompait le portier carolo d'une frappe sèche à l'entrée du grand rectangle (51e). Les troupes d'Edward Still poussaient ensuite pour égaliser. Ali Gholizadeh héritait d'une occasion cinq étoiles face à Coucke mais son envoi terminait sur la barre transversale (59e). La chance n'était décidément pas du côté des Zèbres qui touchaient encore le montant sur une reprise de Daan Heymans sur la dernière occasion franche des Carolos (82e). Au classement, Malines (29 points) revient provisoirement à deux points de La Gantoise, fraîchement vainqueur de la Coupe de Belgique, qui se rend à Genk (4e, 26 pts) dimanche à 16h00. Charleroi est troisième avec 27 points. (Belga)