Jupiler Pro League - Charleroi se fait rejoindre par Zulte Waregem dans les arrêts de jeu

Charleroi a été contraint au partage dans les arrêts de jeu (1-1) face à Zulte Waregem dans un match de la 24e journée, la 26e effective, de Jupiler Pro League dimanche. Amine Benchaib avait donné l'avance aux Zèbres après 36 secondes de jeu avant que Gianni Bruno n'égalise dans les arrêts de jeu (90e+2).La rencontre démarrait sur les chapeaux de roues et Charleroi n'avait besoin que de 36 secondes pour ouvrir le score via Benchaib qui était à la conclusion d'un mouvement collectif. Zulte Waregem tentait ensuite d'égaliser mais Dompé se heurtait à Descamps, le portier carolo (11e). Le rythme de la rencontre baissait ensuite et Zulte Waregem mettait le pied sur le cuir. Les Flandriens passaient de nouveau à deux doigts de l'égalisation mais Descamps se détendait sur une tête de Seck (29e). Le milieu sénégalais se présentait une nouvelle fois dans le rectangle carolo dix minutes plus tard mais croisait trop sa frappe (41e). Charleroi démarrait la seconde période comme la première avec une première occasion après 50 secondes mais Fall manquait sa reprise devant le but vide. Comme lors des 45 premières minutes, le Essevee prenait possession du ballon et se montrait le plus dangereux. Cependant, ni Bruno à deux reprises (70e et 88e), ni Dompé (76e) ne parvenaient à inscrire le but égalisateur. La troisième occasion était la bonne pour Gianni Bruno qui devait s'y reprendre à deux fois pour inscrire le 1-1 au bout d'un effort individuel (90e+2) Au classement, Charleroi est sixième avec 38 points. Zulte Waregem reste bloqué à la onzième place avec 34 unités. Genk-Anderlecht (18h15) et La Gantoise-Eupen (20h45) clôtureront la 24e journée de championnat dimanche. (Belga)