Jupiler Pro League - Charleroi se reprend face au CS Fola Esch

Battu 4-0 par Saint-Etienne mercredi, Charleroi s'est imposé face au CS Fola Esch samedi (2-1). Le club luxembourgeois a ouvert la marque sur un autogoal de Dorian Dessoleil (30e) mais Adama Niane a signé le doublé victorieux (86e sur penalty, 90e+4).Les deux équipes ont tenté d'animer la rencontre avec notamment une belle combinaison entre Ali Golizadeh et Shamar Nicholson stoppée in-extrémis par le défenseur luxembourgeois Billy Bernard (12e). Fola a répliqué par Gauthier Caron et Stefano Bensi, qui ont trouvé Steeven Willems sur leur chemin (17e). Les allers-retours entre les deux rectangles ont continué mais il a fallu attendre une déviation dans son but de Dessoleil sur un centre de Bob Simon pour voir le premier but (30e, 0-1). A la reprise, Karim Belhocine a effectué quatre changements: Maxime Busi pour Golizadeh, Gjoko Zajkov pour Dessoleil, Gaëtan Hendrickx pour Ryota Morioka et Amine Benchaib pour David Henen. Les Zèbres ont mieux combiné sans que cela mette les Luxembourgeois en grand danger. Alors qu'il avait déjà sorti trois joueurs au repos, Sébastien Grandjean a complètement bouleversé son équipe en effectuant encore quatre changements à la 62e et deux à la 67e. Dans la foulée, le coach carolo a aussi lancé trois nouveaux joueurs dont Niane à la place de Nicholson (66e). Le Malien n'a pas laissé passer sa chance: il a d'abord transformé un penalty pour une faute sur Younes Delfi (86e, 1-1) avant de reprendre un ballon mal renvoyé par le gardien adverse, Evan Da Costa (90e+4). (Belga)