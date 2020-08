Jupiler Pro League - Club Bruges/Charleroi confirmé en ouverture de la saison, le 8 août à 16h30

La saison 2020/2021 de la Jupiler Pro League débutera le samedi 8 août à 16h30 par le match Club Bruges/Sporting Charleroi, a annoncé samedi la Pro League.Le même jour, le Standard recevra le Cercle Bruges et l'Antwerp affrontera Mouscron. Ces deux matchs sont programmés à 19h. Le dimanche commencera par Saint-Trond/La Gantoise à 13h30. A 16h00, Zulte Waregem recevra Genk. A 18h15, Anderlecht rendra visite à Malines. En soirée, (20h45) place à Courtrai/Waasland-Beveren. La première journée s'achèvera le lundi 10 août par deux rencontres jouées à 19h00, Oud-Heverlee Louvain/Eupen et Ostende/Beerschot. La Pro League précise que les matchs sur le territoire de la province d'Anvers sont "sont sous réserve des mesures locales relatives au Covid-19". En ce qui concerne la première journée, il s'agit des matchs de l'Antwerp et de Malines. "La Pro League reste engagée dans une concertation constructive avec les autorités compétentes afin de garantir l'exercice de la profession pour ses clubs", indique le communiqué. "Nous espérons élaborer dès que possible une même réglementation uniforme que celle mise en place à Leicester (Royaume-Uni) et en Catalogne (Espagne)." Vendredi, l'Assemblée générale de la Pro League a décidé que le championnat 2020/2021 de 1A se jouera à 18 équipes, avec Waasland-Beveren, Oud-Heverlee Louvain et le Beerschot. Ces deux derniers clubs s'affronteront tout de même dimanche dans la finale de la 1B pour décréter le champion de la Proximus League. La 1B comptera toujours huit clubs, avec le repêchage du Lierse Kempenzonen et l'intégration des espoirs du Club Bruges. (Belga)