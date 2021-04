Jupiler Pro League - Courtrai annonce l'arrivée de Mathias Fixelles

Le KV Courtrai a annoncé vendredi le recrutement de Mathias Fixelles, dont le contrat à l'Union Saint-Gilloise n'avait pas été prolongé.Fixelles, 24 ans, s'est lié à Courtrai jusqu'en 2024. Le milieu de terrain polyvalent évoluait depuis 2016 à l'Union, qui l'avait recruté de Zaventem. Sous le maillot jaune et bleu, il a disputé 130 rencontres, marquant 16 buts et délivrant 17 assists. Cette saison, il a été l'un des éléments-clés de l'équipe de Felice Mazzu, avec deux buts et deux assists en 25 rencontres de Proximus League. L'Union a annoncé mercredi le départ de Fixelles, dont le contrat arrivait à échéance. A Courtrai, le joueur, passé par Oud-Heverlee Louvain, Tubize, Saint-Trond en équipe de jeunes, retrouvera Luka Elsner, qui a été son entraîneur au Parc Duden en 2018/2019. (Belga)