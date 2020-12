Jupiler Pro League - Courtrai bat La Gantoise, Ostende surprend OHL

Courtrai a battu La Gantoise 1-0 tandis qu'Ostende a surpris chez lui Oud-Heverlee Louvain 1-2, samedi, lors de la 19e journée du championnat de Belgique de football, rebaptisé Younited League le temps d'un week-end.La Gantoise, qui restait sur trois succès de rang, s'est retrouvée à dix dès la 22e minute à la suite du rouge direct reçu par Yaremchuk pour un geste d'humeur sur Golubovic. Faïz Selemani a inscrit le seul but du match en début de seconde période d'une frappe de l'entrée du rectangle après s'être promené dans la défense (49e). Malgré le forcing final gantois, le score n'a pas évolué. Le match contre Ostende avait bien commencé pour OHL, qui ouvrait le score grâce à Kristiyan Malinov, auteur d'une frappe tendue (35e). Mais Ostende a renversé la situation en seconde période. Arthur Theate a d'abord égalisé de la tête, sur corner (59e). Un but contre son camp de Pierre-Yves Ngawa, sur un tir de Makhtar Gueye, a ensuite permis au KVO de prendre les commandes (72e). Au classement, OHL reste provisoirement à la quatrième place avec 29 points, devant Anderlecht (29), le Beerschot (28) et l'Antwerp (28), qui doivent encore jouer lors de cette journée. Courtrai (26) remonte à la huitième place, dépassant La Gantoise (25). Les Buffalos sont rejoints par Ostende (25). (Belga)