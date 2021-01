Jupiler Pro League - Daiki Hashioka à Saint-Trond, un Japonais de plus chez les Canaris

Saint-Trond a annoncé dimanche matin le prêt jusqu'au terme de la saison du Japonais Daiki Hashioka. Le défenseur de 21 ans, deux fois international, arrive en provenance des Urawa Red Diamonds, formation de D1 japonaise.Hashioka, actif aux Urawa Red Diamonds depuis février 2018, a déjà disputé 74 rencontres de J1 League, compilant 4 buts et 6 assists. Il a aussi joué deux rencontres pour les 'Samurai Blue' lors de la Coupe d'Asie de l'Est 2019. Il n'a plus été appelé depuis lors. Chez les Canaris, Hashioka rejoint ses compatriotes Daniel Schmidt, Ko Matsubara, Keito Nakamura, Tatsuya Ito et Yuma Suzuki. Pour rappel, le club est présidé par Yusuke Muranaka et dirigé par Takayuki Tateishi, deux Japonais. Saint-Trond, 15e de D1A, accueillera le Cercle de Bruges (17e) dimanche soir dans un duel entre deux équipes se battant pour le maintien. (Belga)