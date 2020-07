Jupiler Pro League - Décision en référé attendue jeudi dans l'affaire de Waasland-Beveren contre l'Union belge

La procédure en référé lancée par Waasland-Beveren contre la Pro League et l'Union belge de football a été traitée lundi devant le tribunal de l'entreprise de Termonde. La décision devrait tomber mercredi ou jeudi.Le club de football de Waasland-Beveren n'accepte pas le fait de ne pas avoir été repris dans le calendrier 2020-2021. Le club estime toujours faire partie de la D1A jusqu'à la prochaine assemblée générale de la Pro League, fixée le 31 juillet et, selon le règlement, le calendrier 1A avec les équipes actuelles aurait dû être connu le 23 juillet. Malgré la décision de la Cour belge d'arbitrage pour le sport (CBAS) d'annuler, notamment, la relégation de Waasland-Beveren, le conseil d'administration de la Pro League avait décidé de maintenir son championnat à 16 équipes, avec play-offs. Le club a dès lors demandé une suspension de la compétition, estimant que l'arrêt de la Cour n'était pas respecté. Une tentative de conciliation devant le tribunal a échoué lundi. L'instance rendra sa décision dans cette affaire mercredi ou jeudi. L'assemblée générale de vendredi devrait présenter la même proposition d'une compétition à 16 équipes, sans Waasland-Beveren, et pour une saison écourtée de play-offs. (Belga)