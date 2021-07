Jupiler Pro League - Dieumerci Mbokani quitte l'Antwerp et la Belgique pour le Koweit

Dieumerci Mbokani a signé un contrat avec Al Kuwait, a annoncé le club koweïtien de football lundi soir. L'attaquant du Great Old ne prolonge ainsi pas son aventure avec l'Antwerp qu'il avait rejoint au mois d'août 2018. A 35 ans, l'attaquant congolais quitte ainsi la Belgique pour rejoindre un club troisième de son championnat la saison dernière.Depuis son arrivée dans la ville portuaire, Dieumerci Mbokani a affiché un total de 92 matches à son compteur, toutes compétitions confondues, il a compilé 45 buts dont 14 la saison dernière. En Belgique, Mbokani a évolué à Anderlecht (2006-2007 et 2011-2013) ainsi qu'au Standard (2007-2010). A l'étranger, il a porté les couleurs de l'AS Monaco (2010-2011), Wolfsburg (2011), du Dynamo Kiev (2013-2015 et 2017-2018), de Norwich (2015-2016) et de Hull City (2016-2017). Meilleur buteur de la saison 2019-2020 en Belgique avec 18 roses, il a débuté sa carrière professionnelle au sein du club congolais du TP Mazembe (2005-2006). (Belga)

