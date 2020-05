Jupiler Pro League - Dimata, absent des terrains depuis un an, se dit "complètement en forme aujourd'hui"

Nany Landry Dimata, absent des terrains depuis plus d'un an en raison d'une blessure au genou, a indiqué dimanche, sur Instagram, qu'il est "complètement en forme aujourd'hui"."Cette longue période de blessure a été compliquée, je dirais même très difficile à gérer. J'ai été privé de football pendant presque 1 an", a écrit l'attaquant d'Anderlecht. "Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont étés présentes et toutes ces personnes qui n'ont pas cessé de m'envoyer des messages pour m'encourager. Je suis complètement en forme aujourd'hui et c'est grâce à vous, merci!" Dimata, 22 ans, souffrait de problèmes aux cartilages du genou. Il n'a plus joué de match depuis le 10 février 2019, lors du 0-0 contre Zulte Waregem. (Belga)