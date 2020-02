Jupiler Pro League - Eupen rejette la proposition de suspension pour Amat après sa rouge à Anderlecht

Le parquet de l'Union belge (URBSFA) a requis lundi un match de suspension et une amende de 1.000 euros contre le défenseur eupenois Jordi Amat. Le club germanophone a fait savoir lundi soir via son porte-parole Michael Reul qu'il n'acceptait pas cette proposition.L'arrière central avait freiné fautivement au quart d'heure du match à Anderlecht l'attaquant mauve Joveljic et avait reçu la carte rouge. Les Bruxellois qui ont aussi obtenu un penalty avaient finalement remporté la rencontre 6-1. Les Pandas et leur joueur comparaîtront donc mardi devant la commission des litiges. (Belga)