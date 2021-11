Jupiler Pro League - Fin de série pour l'Union, battue 1-3 par OHL

L'Union Saint-Gilloise, leader du championnat, a concédé sa 4e défaite de la saison en D1A, la première depuis fin septembre, en s'incliant 1-3 face à Oud-Heverlee Louvain vendredi au Parc Duden en ouverture de la 16e journée de Jupiler Pro League.OHL l'a emporté grâce à des buts de Casper De Norre (13e), Mathieu Maertens (40e) et Xavier Mercier (67e), signant sa première victoire en déplacement de la saison. Malgré cet échec, les Bruxellois, qui ont réduit la marque par Kaoru Mitoma (51e), restent premiers avec 34 points. OHL se hisse en 13e position (20 points). L'Union n'avait plus perdu en championnat depuis la défaite face à l'Antwerp (1-2) le 26 septembre lors de la 9e journée. Le club bruxellois avait enchaîné avec un 18/18. Si Felice Mazzù a apporté un seul changement à son équipe en préférant Jonas Bager à Ismaël Kandouss en défense, Marc Brys a fait le ménage. Auteur d'une mauvaise prestation contre Seraing, Rafael Romo a laissé sa place dans le but à Runar Alex Runarsson. Mandela Keita, Pierre Yves Ngawa et Thibault Vlietinck ont également été écartés au profit de Kristiyan Malinov, Sofian Chakla et Musa Tamari. OHL a lancé une première pique aux Unionistes par Maertens (9e). Par contre sur un coup franc de Mercier et une tape malencontreuse de l'Unioniste Loïc Lapoussin, le ballon a atterri dans les pieds de De Norre, qui a ouvert la marque (13e, 0-1). Louvain est resté l'équipe la plus dangereuse et après un une-deux dans la surface unioniste Siebe Schrijvers a alerté Anthony Moris (16e). L'Union a tenté d'élever le rythme de ses contres mais sur une mauvaise passe en retrait de Damien Marcq, le ballon est parvenu à Sory Kaba, qui a lancé Maertens seul face à Moris (41e, 0-2). A la mi-temps, Mazzù a sorti Marcq pour Mitoma. Le Japonais n'a pas manqué son entrée: sur une passe de Teddy Teuma, il a réduit l'écart d'une frappe en un temps (51e, 1-2). Les Unionistes ont alors obligé leurs adversaires à se recroqueviller devant leur but mais sur leur première sortie, les Louvanistes ont repris le large par Mercier (67e, 1-3). Ce but du milieu français a assommé les Bruxellois, un peu confus dans leurs mouvements dans la zone adverse. Au classement, l'Union compte 7 points d'avance sur l'Antwerp, qui reçoit Ostende dimanche soir, et le FC Bruges, qui se rend à Genk dimanche après-midi. (Belga)