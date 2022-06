Jupiler Pro League - Hugo Cuypers quitte Malines pour La Gantoise

Auteur d'une saison réussie sous le maillot du KV Malines, Hugo Cuypers évoluera la saison prochaine à La Gantoise. Le Liégeois de 25 ans y a paraphé un contrat de quatre ans, a annoncé le club de D1A mardi soir.Formé au Standard, Cuypers a terminé le défunt exercice avec un bilan de 13 buts et 10 assists en 36 matches toutes compétitions confondues. "Nous sommes très contents de pouvoir débuter notre campagne des transferts par cette arrivée", a déclaré Samuel Cardenas, responsable du recrutement gantois. "Hugo Cuypers était très haut sur la liste de notre coach Hein Vanhaezebrouck." Cuypers a une trajectoire particulière, lui qui a quitté le Standard en août 2017 pour la D2 grecque et Ergotelis. Grâce à 22 buts en 28 matches, il s'est fait remarquer par l'AEK Athènes. Mais le joueur a refusé ce transfert et s'est vu envoyer en prêt à Ajaccio, en Ligue 2, avant de rejoindre l'Olympiacos. Fort d'un titre avec le club grec, il est ensuite revenu en Belgique, à l'été 2021, à Malines. (Belga)