Jupiler Pro League - L'AG de la Pro League votera le 2 juin sur une formule à 14 équipes en D1A

Le principal point au programme de la prochaine assemblée générale de la Pro League, prévue le jeudi 2 juin, sera le vote concernant la nouvelle formule des championnats professionnels de football, avec 14 équipes en 1A et 18 en 1B. La nouvelle, avancée par plusieurs médias lundi, a été confirmée par la Pro League à Belga. Il n'est d'ailleurs plus question d'une formule constituée de trois séries de 12 équipes.Les playoffs devraient perdurer, toutefois sans la division des points par deux. Ils regrouperaient les six premiers de la phase classique alors que les huit suivants disputeraient les playoffs II, répartis en deux groupes de quatre. Les premiers de chacun de ces deux groupes s'affronteront pour désigner le club barragiste contre le 4e des playoffs I pour un ticket européen. Les clubs 3e et 4e des poules de playoffs II s'affronteront dans des duels croisés. Les vainqueurs affronteront des formations de 1B dans des barrages pour le maintien/promotion alors que les perdants descendront directement. En 1B, les deux premiers à l'issue du championnat monteront directement alors que deux autres clubs, désignés par le gain des quatre tranches, pourraient monter via les barrages pour le maintien/promotion. Pour que cette formule soit entérinée, elle doit récolter une majorité des deux tiers. D'autres éléments devraient être inclus dans l'accord, dont l'abolition du droit de vote multiple, qui profitait aux grands clubs. Une répartition plus solidaire des droits télé, avec 20 millions d'euros à la 1B, est aussi sur la table. (Belga)