Jupiler Pro League - L'Antwerp arrache la victoire en fin de rencontre face à Seraing

Dimanche après-midi, l'Antwerp accueillait Seraing au Bosuil dans le cadre de 8e journée de championnat. L'Antwerp a arraché la victoire, 2-1, après l'ouverture du score de Mikautadze (56e), grâce à des buts de Frey (75e) et Gerkens (88e). Avec cette victoire, l'Antwerp, provisoirement 8e, intègre les places qualificatives pour les play-offs tandis que Seraing est 13e.En début de rencontre, après un tir de Kilota stoppé par Butez (9e), Radja Nainggolan se montrait dangereux dans son style caractéristique avec une frappe en un temps des 20 mètres, qui n'inquiétait pas Dietsch outre mesure (18e). Le gardien français allait néanmoins devoir s'employer devant Miyoshi qui, totalement oublié au deuxième poteau, recevait un ballon dévié de Nainggolan et semblait avoir l'ouverture du score au bout du pied (37e). Cette intervention décisive permettait ainsi à Seraing de préserver l'égalité à la mi-temps. Après le repos, Miyoshi, à nouveau isolé au point de pénalty, voyait son envoi repoussé par les défenseurs métallos (53e). Quelques minutes plus tard, sur un corner anversois capté et rapidement relancé par Dietsch, Jallow parcourait le terrain verticalement sans être inquiété avant de lancer Mikautadze en profondeur. L'attaquant se faisait un plaisir d'éliminer Butez d'une pichenette pour ouvrir le score (1-0, 56e). Sur un centre de Benson, Samatta manquait ensuite une reprise de la tête alors qu'il avait été laissé libre de tout marquage par la défense adverse (66e). Seraing se laissait finalement surprendre par une longue touche de Bataille déposée sur la tête de Frey qui lobait Dietsch pour égaliser (1-1, 75e). Le même Frey faisait à nouveau la différence dans les dernières minutes en se faufilant sur la droite de la surface pour centrer vers Gerkens qui propulsait le ballon de la tête au fond des filets (2-1, 88e) et donnait un avantage définitif à l'Antwerp. Ce résultat permet à l'Antwerp de se replacer dans la course au playoffs. Avec 11 points, les Anversois occupent désormais la 8e place du classement en attendant les derniers résultats du week-end, tandis que Seraing recule à la 13e place avec 9 points. (Belga)