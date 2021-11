Jupiler Pro League - L'Antwerp remporte une victoire méritée face à un Sporting d'Anderlecht en difficulté

Dimanche soir, l'Antwerp a remporté la victoire, 2-0, contre le Sporting d'Anderlecht, dans un match comptant pour la 14e journée de Jupiler Pro League. Les buts ont été inscrits par Yusuf (63e) et Frey (82e). L'Antwerp grimpe à la 2e place du classement et Anderlecht est bloqué à la 7e place.Le début de rencontre était plutôt animé par les Anversois, à commencer par Benson qui, lancé par Frey en profondeur, sonnait l'alarme dans la surface anderlechtoise (9e). Frey y allait de sa propre contribution, un quart d'heure plus tard, en étant à la conclusion d'une récupération de l'Antwerp, mais sa frappe puissante se dérobait du cadre (25e). La plus grosse occasion était à mettre à l'actif de Radja Nainggolan: sur un corner repoussé par les Mauves, le Ninja propulsait le ballon des 20 mètres sur la transversale de Van Crombrugge qui pouvait s'estimer heureux (28e). La première période se terminait sans étincelles, malgré la relative domination des locaux. La deuxième mi-temps s'ouvrait sur une franche occasion pour les Anderlechtois, lorsque Zirkzee lançait Kouamé dans la profondeur. Le ballon aboutissait dans les pieds d'Ait El Hadj, dont la frappe à bout portant butait sur un Butez bondissant (47e). Frey répondait pour l'Antwerp avec une demi-volée croisée qui terminait dans le filet latéral (48e) et Balikwisha enchaînait avec un petit numéro en tête de surface, mais sa frappe filait à droite du poteau (52e). Quelques instants après une tête à bout portant mal piquée par Kouamé (63e), Yusuf ouvrait le score méritoirement pour l'Antwerp sur une passe décisive de Frey qui récupérait un centre de Benson ayant traversé la surface (1-0, 63e). La sentence tombait avec la complicité de l'arbitrage vidéo lorsqu'Hardwood-Bellis accrochait fautivement Frey dans la surface. Ce dernier se faisait justice lui-même, après que son coup de pied de pénalité avait été repoussé par Van Crombrugge dans un premier temps (2-0, 82e). Anderlecht semblait proche de marquer à plusieurs reprises en fin de rencontre. Amuzu était trouvé seul dans les six mètres par Sergio Gomez mais envoyait le ballon dans les tribunes (90e+1), avant que Gerkens ne dévie la frappe de Cullen sur la transversale de Butez (90e+4). Au classement, l'Antrwerp est 2e avec 27 points, avec 4 longueurs de retard sur l'Union. Anderlecht est 7e et risque de sortir des places qualificatives des playoffs 2, avec seulement 1 point d'avance sur Genk et Courtrai qui en comptent 20. (Belga)