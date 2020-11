Jupiler Pro League - L'Antwerp tenu en échec par Ostende, le Cercle s'impose à Waasland-Beveren

L'Antwerp aurait pu prendre provisoirement les commandes de la D1A mais le Great Old a été tenu en échec sur la pelouse d'Ostende (1-1) samedi lors de la 13e journée de Jupiler Pro League. Dans le même temps, le Cercle de Bruges a pris trois points à Waasland-Beveren (0-2) grâce à un doublé d'Ike Ugbo.Les Ostendais d'Alexander Blessin auraient pu marquer en première période mais le dernier geste a souvent fait défaut. En seconde période, c'est Jean Butez, le portier anversois, qui a longtemps retardé l'ouverture du score, auteur d'un arrêt incroyable sur une tête d'Arthur Theate. Le gardien français n'a toutefois rien pu faire sur la tête croisée d'Anton Tanghe sur corner (1-0, 80e). Le KVO, qui pensait avoir fait le plus dur, n'a pas été capable de maintenir son avance plus d'une minute. A peine monté au jeu, le Japonais Koji Miyoshi a offert l'égalisation à Lior Refaelov (1-1, 81e). Les Anversois joueront jeudi en Europa League. Toujours en lice pour la qualification, ils affronteront les Autrichiens du LASK, tenus en échec sur la pelouse de Hartberg (1-1) samedi. Dans l'autre match de 18h30, Waasland-Beveren a dominé la première période mais c'est bien le Cercle de Bruges qui a pris les commandes après un but d'Ike Ugbo à la 43e. L'attaquant anglais de 22 ans, prêté par Chelsea, a scellé l'issue de la rencontre à la 83e en doublant la mise d'un tir en pivot. Dans la foulée, Waasland-Beveren a dû terminer sans son capitaine Aleksandar Vukotic, exclu pour deux cartons jaunes reçus en quelques secondes (84e). Au classement, l'Antwerp est 5e (22 pts). Suivent le Cercle (8e, 18 pts), Ostende (10e, 16 pts) et Waasland-Beveren (17e, 5 pts). Cette 13e journée, qui a débuté par un partage inespéré pour le Standard contre Eupen (2-2) grâce à un but de son gardien Arnaud Bodart dans les dernières seconde, se poursuivra à 20h45 par le duel entre le Club de Bruges (1er, 23 pts) et Courtrai. Dimanche, Charleroi (2e) accueillera La Gantoise à 18h15 alors que le Beerschot défiera Anderlecht dès 13h30. (Belga)