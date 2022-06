Jupiler Pro League - L'attaquant allemand Emilio Kehrer rejoint le Cercle de Bruges depuis Fribourg

Mardi soir, le Cercle de Bruges a annoncé via son site internet la signature d'Emilio Kehrer, arrivé libre en provenance de Fribourg. L'attaquant allemand a signé un contrat courant jusque juin 2025 avec une option pour une saison supplémentaire.Emilio Kehrer, 20 ans, est un international U20 allemand qui a disputé les quatre dernières saisons dans les équipes de jeunes du SC Fribourg. La saison dernière, il a disputé 30 rencontres pour l'équipe réserve en 3e division allemande, inscrivant 4 buts et distribuant 3 passes décisives. "Je suis très heureux d'être ici. Ma première impression est très positive. Je trouve méga intéressant d'avoir une chance en tant que jeune joueur dans le championnat belge et au Cercle de Bruges. Je suis un travailleur acharné, un fonceur, et je ferai tout ce que je peux pour réussir ici." Le directeur technique du club, Carlos Aviña, s'est également exprimé sur la signature du jeune attaquant. "Bien sûr, il doit encore faire des progrès, mais il aura un impact immédiat sur notre noyau, car il apportera la vitesse, les compétences et la mentalité du travail acharné. Emilio s'adapte parfaitement à notre style de football de pression. Nous attendons beaucoup de lui." Le contrat de Kehrer, dont le bail à Fribourg était arrivé à terme, court jusqu'en juin 2025, et le club dispose d'une option d'une année supplémentaire. (Belga)

